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Науковці створили матеріал, який перетворює морську воду у прісну за лічені хвилини
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Перетворення солоної морської води в питну може змінити життя мільйонів у країнах, де з прісною водою є проблеми. Багато вчених по всьому світу зайняті розробками, але поки що найбільш багатообіцяюча – в австралійців.
Дослідники взяли за основу метал-органічні координаційні полімери. Їх помістили на сонці разом з морською водою. Вже через чотири хвилини з неї вийшли всі іони солі – вони вбралися в пористий матеріал.
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Команда вчених вважає, що це найкращий спосіб опріснення води з усіх існуючих зараз. Матеріал дешевий, його можна використовувати кілька разів, а результат відповідає всім стандартам ВООЗ. У день таким чином можна отримати до 140 літрів питної води.
Зараз понад 785 мільйонів людей по всьому світу живуть без доступу до прісної води у межах пів години ходьби від дому. Проблема посилюється через кліматичну кризу, так що розробка може буквально врятувати комусь життя.
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