Науковці створили кишенькову лабораторію для тестування на COVID-19

Наявні тести на коронавірус вимагають кілька годин для отримання результату. Крім того, часто зразки необхідно відправляти у спеціальні лабораторії, оскільки багато медичних установ не мають доступу до складного обладнання. Дослідники створили лабораторію, яка поміщається на долоні.

Розробка здійснювалася командою вчених Стенфордського університету під керівництвом інженера-механіка Хуана Сантьяго.

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Раніше він винайшов компактний мікрофлюїдний тест на туберкульоз, який і був адаптований для виявлення коронавірусу. Пристрій є міні-лабораторією на долоні. Для проведення тесту потрібно всього кілька крапель крові пацієнта. Після цього проби пройдуть через низку хімічних реакцій для постановки діагнозу. Вся інформація обробляється вбудованим процесором.

Головною перевагою такої системи називають її портативність і простоту використання. Провести тест може будь-яка медсестра буквально у польових умовах. Результати передаються на комп'ютер за допомогою USB-з'єднання, а також контролюються через смартфон.

Лабораторія буквально поміщається на долоні

Розробники вказують, що прилад здатний виявити активну інфекцію COVID-19, що дозволяє виявити коронавірус на ранніх стадіях. На відміну від наявних швидких тестів, які виявляють антитіла до вірусу, новий прилад дозволяє точно визначити, чи заражена людина зараз.

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