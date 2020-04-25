На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці створили кишенькову лабораторію для тестування на COVID-19
-
- 15
Наявні тести на коронавірус вимагають кілька годин для отримання результату. Крім того, часто зразки необхідно відправляти у спеціальні лабораторії, оскільки багато медичних установ не мають доступу до складного обладнання. Дослідники створили лабораторію, яка поміщається на долоні.
Розробка здійснювалася командою вчених Стенфордського університету під керівництвом інженера-механіка Хуана Сантьяго.
Актуальні новини: Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня
Раніше він винайшов компактний мікрофлюїдний тест на туберкульоз, який і був адаптований для виявлення коронавірусу. Пристрій є міні-лабораторією на долоні. Для проведення тесту потрібно всього кілька крапель крові пацієнта. Після цього проби пройдуть через низку хімічних реакцій для постановки діагнозу. Вся інформація обробляється вбудованим процесором.
Головною перевагою такої системи називають її портативність і простоту використання. Провести тест може будь-яка медсестра буквально у польових умовах. Результати передаються на комп'ютер за допомогою USB-з'єднання, а також контролюються через смартфон.
Розробники вказують, що прилад здатний виявити активну інфекцію COVID-19, що дозволяє виявити коронавірус на ранніх стадіях. На відміну від наявних швидких тестів, які виявляють антитіла до вірусу, новий прилад дозволяє точно визначити, чи заражена людина зараз.
Читайте також: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
15:21Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
-
14:44Науковці створили кишенькову лабораторію для тестування на COVID-19
-
14:16Зірка Ліги сміху зізнався у коханні до блондинок
-
13:50NASA показало знімок з Хаббла в день його 30-річчя
-
13:30Як Україна буде виходити з карантину: офіційний план уряду
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:11Вчені оцінили ефективність саморобних масок
-
13:00Що зміниться після послаблення карантину в Україні: уряд назвав нові стандарти життя
-
12:43У джунглі Гватемали повернулися ягуари: фотофакт
-
12:17Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала спокусливе фото
-
11:45Ці антистрес-продукти вбережуть ваші нерви на карантині
-
11:30Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
11:15Концерт популярного репера в онлайн-грі Fortnite зібрав 12 мільйонів глядачів
-
11:00Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:41Список симптомів коронавірусу значно розширили
-
10:14Влад Яма виставив рідкісний кадр з дружиною
-
09:48Цей метод допоможе вам полюбити кожен ранок
-
09:25Facebook запускає зручний сервіс групових відеодзвінків
-
08:56Ешлі Грем завела мережу апетитними формами у відвертому купальнику
-
08:33Учені розповіли, чому чоловікам особливо корисно пити каву зранку
-
08:14Це потужне авто визнали найбільш продаваним спорткаром у світі
- 24 квітня
-
21:54Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур
-
21:32Блогер порівняв камери iPhone 11 та iPhone SE 2020: хто кращий?
-
21:1125 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:21Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
-
13:30Як Україна буде виходити з карантину: офіційний план уряду
-
11:45Ці антистрес-продукти вбережуть ваші нерви на карантині
-
08:14Це потужне авто визнали найбільш продаваним спорткаром у світі
- 24 квітня
-
21:54Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур
-
19:06Тренування вдома за 10 хвилин: комплекс ефективних вправ у відео
-
16:00Чоткий Паца випустив кумедну пародію про карантин: зацініть відео
-
14:00ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня
-
07:15Погода в Україні 24 квітня: точний прогноз на п'ятницю
- 23 квітня
-
21:23ТОП-3 секс-пози, які урізноманітнять інтимне життя найдосвідченіших пар
-
19:30Зберігайте спокій: 5 книг, які допоможуть вирішити проблеми
-
18:00ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти
-
16:30Відео дня: 15-річна Юлія Саніна бере участь у телешоу, ведуча якого – Тіна Кароль
-
12:00На порталі ДІЯ можна підписати документи електронним підписом: як це зробити
-
09:30Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:13Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах
- 22 квітня
-
20:22Електронний паспорт став доступним у додатку Дія: як його отримати
-
18:0040 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах