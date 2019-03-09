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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Науковці спростували міф, пов'язаний з музикою під час тренувань

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Під час занять спортом можна сміливо слухати музику - фото 1
Під час занять спортом можна сміливо слухати музику

Міфи про те, що прослуховування музики під час тренувань буцімто відволікає від виконання вправ і, в підсумку, позначається на загальному результаті, зруйновані! Тепер можна сміливо брати на тренування свій смартфон, аби насолодитися улюбленими композиціями.

Згідно з опитуваннями 94% чоловіків і 77% жінок слухають музику під час тренувань – і вчені заявляють, що вони абсолютно праві: як показали результати досліджень, музика відмінно заряджає енергією та дає необхідні сили на останній, найважчий ривок.

І ще: Всього 5 хвилин: тренування для хорошого самопочуття

Крім того, дослідження, проведене вченими Брунельського університету, показало, що прослуховування музики під час тренування може підвищити витривалість на цілих 15%, допомагаючи атлетові не звертати увагу на біль у м'язах.

І це не кажучи вже про те, що, за запевненнями психологів, музика підтримує наше психічне здоров'я та допомагає справлятися з низкою розладів, включаючи шизофренію. Існує навіть таке явище, як музична терапія, яку широко застосовують при лікуванні психозів, епілепсії і навіть ожиріння.

Музика може підвищити фізичну силу та продуктивність - фото 313005
Музика може підвищити фізичну силу та продуктивність

Коротко кажучи, однозначна користь музики для тренувань доведена остаточно і безповоротно.

Читайте також: Які тренування допомагають швидше позбутись ваги

Джерело: mhealth
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