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Науковці спростували міф, пов'язаний з музикою під час тренувань
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Міфи про те, що прослуховування музики під час тренувань буцімто відволікає від виконання вправ і, в підсумку, позначається на загальному результаті, зруйновані! Тепер можна сміливо брати на тренування свій смартфон, аби насолодитися улюбленими композиціями.
Згідно з опитуваннями 94% чоловіків і 77% жінок слухають музику під час тренувань – і вчені заявляють, що вони абсолютно праві: як показали результати досліджень, музика відмінно заряджає енергією та дає необхідні сили на останній, найважчий ривок.
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Крім того, дослідження, проведене вченими Брунельського університету, показало, що прослуховування музики під час тренування може підвищити витривалість на цілих 15%, допомагаючи атлетові не звертати увагу на біль у м'язах.
І це не кажучи вже про те, що, за запевненнями психологів, музика підтримує наше психічне здоров'я та допомагає справлятися з низкою розладів, включаючи шизофренію. Існує навіть таке явище, як музична терапія, яку широко застосовують при лікуванні психозів, епілепсії і навіть ожиріння.
Коротко кажучи, однозначна користь музики для тренувань доведена остаточно і безповоротно.
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