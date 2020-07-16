Науковці спрогнозували пік чисельності на Землі: коли планета буде перенаселена

Учені переконані, що до 2100 року чисельність населення піде на спад

Американські вчені під керівництвом Крістофера Мюррея з Вашингтонського університету з'ясували, що чисельність населення Землі досягне свого піку в середині XXI століття. Потім вона почне зменшуватися. Відтак, у 2100 році цей показник складе 8,79 млрд осіб.

Учені підрахували, як населення 195 країн світу зросте з 2017 по 2100 рік. У своїх розрахунках вони спиралися на дані про репродуктивну здатність, міграцію і смертність, які збиралися під час проєкту Global Burden of Disease (GBD).

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Що стосується піку чисельності населення, то він, за прогнозами науковців, має наступити до 2064 року. Тоді на планеті проживатиме 9,73 мільярда людей.

Головними причинами сповільнення рівня народжуваності стане поширення освіти серед жінок і ширше застосування контрацепції в країнах Африки, Близького Сходу і деяких азійських державах: саме ці країни поки залишаються лідерами демографічного зростання. В результаті середній рівень народжуваності впаде приблизно до 1,7 дитини на одну жінку.

Пік чисельності населення припаде на 2064 рік

Крім цього, підвищуватиметься середня тривалість життя, яка до 2100 року по всьому світу може бути понад 74 років. Усе це спричинить зниження частки працездатних людей. Так, кількість людей віком від 65 років до 2100 року може скласти 2,37 млрд осіб, а молодших 20 років – 1,7 млрд.

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