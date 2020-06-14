Науковці склали психологічний портрет людей, які скуповували туалетний папір на карантині

На початку пандемії коронавірусу в багатьох країнах світу був нечуваний попит на туалетний папір. І вчені з Вестфальського університету імені Вільгельма з групою колег склали психологічний портрет людей, які скуповували цей засіб гігієни.

Так, психологи провели опитування серед більш ніж 1000 людей з 35 країн світу і склали портрет типового "скупника" туалетного паперу в період пандемії.

І ще: У світі зріс попит на спонтанні мандрівки

Як з'ясувалося, активні покупці туалетного паперу виявилися емоційнішими і відповідальнішими, ніж інші. Вони також поставилися до загрози коронавірусу з усією серйозністю. Такі громадяни відчувають сильну прихильність до близьких і намагаються максимально їх убезпечити.

Читайте також: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня