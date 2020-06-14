Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Науковці склали психологічний портрет людей, які скуповували туалетний папір на карантині

  • 17
Науковці склали психологічний портрет людей, які скуповували туалетний папір на карантині - фото 1

На початку пандемії коронавірусу в багатьох країнах світу був нечуваний попит на туалетний папір. І вчені з Вестфальського університету імені Вільгельма з групою колег склали психологічний портрет людей, які скуповували цей засіб гігієни.

Так, психологи провели опитування серед більш ніж 1000 людей з 35 країн світу і склали портрет типового "скупника" туалетного паперу в період пандемії.

І ще: У світі зріс попит на спонтанні мандрівки

Як з'ясувалося, активні покупці туалетного паперу виявилися емоційнішими і відповідальнішими, ніж інші. Вони також поставилися до загрози коронавірусу з усією серйозністю. Такі громадяни відчувають сильну прихильність до близьких і намагаються максимально їх убезпечити.

Науковці склали психологічний портрет людей, які скуповували туалетний папір на карантині - фото 410022

Читайте також: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня

Джерело: journals.plos
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 755
Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
  • 08 червня, 14:10
  • 1490
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2373214
Загрузка...
Новини