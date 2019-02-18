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Науковці склали карту людських емоцій, на якій ви залипнете

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Карту людських емоцій треба слухати - фото 1
Карту людських емоцій треба слухати

Учені з Каліфорнійського університету в Берклі створили інтерактивну карту, яка виражає весь спектр невербальних людських емоцій – від коротких криків до стогонів від насолоди. Проведіть курсором, аби зануритися у вир емоцій.

Якщо провести курсором по карті, вийде какофонія зі сміху, зітхань, криків та інших емоцій.

І ще: Це приємне заняття зміцнює стосунки

На карті можна знайти "Страх", "Журбу", "Презирство", "Відразу", "Реакцію на сюрприз" (позитивну та негативну), "Біль", "Тріумф" та інші. Усього на мапі понад 2 тисячі звуків.

Науковці склали карту людських емоцій, на якій ви залипнете - фото 308454

Науковці запросили для запису звуків 56 чоловіків і жінок. Деякі з них професійні актори озвучки, але більшість – звичайні добровольці з різних країн, наприклад з Індії, Кенії та Сінгапуру.

Також дослідники брали зразки звуків з відео на YouTube, де були зняті реакції людей на біль, подарунки або обійми з цуценятами.

Ця карта показує, що емоційні звуки забарвлюють нашу соціальну взаємодію та передають почуття, які важко підробити або висловити словами. Саме за допомогою таких звуків наші друзі, колеги та близькі розшифровують наші думки та мотиви, – каже провідний автор дослідження Алан Коуен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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