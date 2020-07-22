Науковці шукають добровольців, аби вивчити поширення коронавірусу на концертах

Німецькі вчені шукають 4 тисячі добровольців, щоб відправити їх на концерти в Лейпцигу. Фахівці Галле-Віттенбергського університету імені Мартіна Лютера планують з'ясувати, як коронавірус поширюється під час такого масового скупчення людей.

Для цього вони моніторитимуть усіх відвідувачів під час виступів німецького поп-співака Тіма Бендцко. Всі добровольці повинні бути у віці від 18 до 50 років, надати негативні результати тесту на коронавірус і прийти у масці. На концерті на них надінуть спеціальні пристрої, що дозволяють стежити за місцеперебуванням.

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Усього вчені проведуть три концерти: один без дотримання соціальної дистанції, другий – з уповільненим запуском у зал, третій – з сидячими місцями, розташованими досить далеко один від одного. За допомогою флюоресцентного санітайзера можна буде простежити, яких поверхонь відвідувачі торкаються найбільше.

Учені хочуть перевірити, як коронавірус поширюється на концертах

Автори експерименту заявили, що заборона на масові заходи становить загрозу діяльності спортсменів і артистів. Проєкт RESTART-19 допоможе зрозуміти, в яких умовах вони зможуть відновити живі виступи.

У деяких федеральних землях, наприклад Саксонії і Бранденбурзі, зняли режим обмежень і дозволили концерти на невеликих і середніх майданчиках. Однак у більшій частині країни заходи в приміщеннях за участю понад тисячі осіб заборонені щонайменше до кінця серпня.

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