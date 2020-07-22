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Коронавірус Карантин

Науковці шукають добровольців, аби вивчити поширення коронавірусу на концертах

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Учені планують провести три експерименти під час концертів - фото 1
Учені планують провести три експерименти під час концертів

Німецькі вчені шукають 4 тисячі добровольців, щоб відправити їх на концерти в Лейпцигу. Фахівці Галле-Віттенбергського університету імені Мартіна Лютера планують з'ясувати, як коронавірус поширюється під час такого масового скупчення людей.

Для цього вони моніторитимуть усіх відвідувачів під час виступів німецького поп-співака Тіма Бендцко. Всі добровольці повинні бути у віці від 18 до 50 років, надати негативні результати тесту на коронавірус і прийти у масці. На концерті на них надінуть спеціальні пристрої, що дозволяють стежити за місцеперебуванням.

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Усього вчені проведуть три концерти: один без дотримання соціальної дистанції, другий – з уповільненим запуском у зал, третій – з сидячими місцями, розташованими досить далеко один від одного. За допомогою флюоресцентного санітайзера можна буде простежити, яких поверхонь відвідувачі торкаються найбільше.

Учені хочуть перевірити, як коронавірус поширюється на концертах - фото 417073
Учені хочуть перевірити, як коронавірус поширюється на концертах

Автори експерименту заявили, що заборона на масові заходи становить загрозу діяльності спортсменів і артистів. Проєкт RESTART-19 допоможе зрозуміти, в яких умовах вони зможуть відновити живі виступи.

У деяких федеральних землях, наприклад Саксонії і Бранденбурзі, зняли режим обмежень і дозволили концерти на невеликих і середніх майданчиках. Однак у більшій частині країни заходи в приміщеннях за участю понад тисячі осіб заборонені щонайменше до кінця серпня.

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Джерело: Business Insider
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