Науковці розробили "алкотестер", який здатний виявити коронавірус

Ніан Сан, професор електротехніки й обчислювальної техніки в Північно-Східному університеті, створив газовий датчик для визначення різних молекул у повітрі. Цей пристрій досліджує хімію патогенів, що переносяться у повітрі, в тому числі нового коронавірусу.

Працює він за подобою алкотестера і може у режимі реального часу показати результат.

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У пристрої використовуються електрохімічні сенсори, що складаються зі спеціального матеріалу, на якому віддруковані порожнини, мають ту ж форму і розмір, що і структура білка, що покриває вірус SARS-CoV-2.

Пристрій вловлює молекули SARS-CoV-2

Оскільки мікроскопічні відбитки на сенсорах ідентичні структурі білка коронавірусу, пристрій забезпечує високу чутливість і точність.

У рамках лабораторного дослідження сенсори показали таку ж ефективність з виявлення коронавірусу, як і тестування ПЛР. Однак для виконання останнього потрібні години, а то й дні, натомість представлений сенсор дає результат за кілька секунд.

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