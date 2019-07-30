Науковці розповіли, яким має бути здоровий тип фігури

Група вчених Каліфорнійського університету провела низку досліджень, після чого з'ясували, як фігура впливає на стан здоров'я людини. Щоправда, дослідження вони проводили виключно на мишах.

Учені годували мишей жирною їжею. Моніторинг стану їх здоров'я показав, що у самців мишей рівень тестостерону знижувався, а у самок – навпаки, вони не відчували ніяких гормональних змін.

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Спочатку визначте свій тип фігури

Науковці вважають, що у самок гризунів підвищений захист, який базується на естрогені. Експерти прийшли до висновку: жінки мають більший захист від факторів, які викликані ожирінням, чого не можна сказати про чоловіків.

Учені пов'язують це з тим, що у жінок жири накопичуються на стегнах і сідницях, а у чоловіків від цього страждають талія і живіт. При цьому фахівці відзначили, що жіночий "грушеподібний" тип фігури найбезпечніший, ніж усі інші.

Грушеподібний тип фігури вважають найкращим

Якщо жир накопичується на талії, то він провокує метаболічний синдром. Також такі люди мають проблеми зі сприйнятливістю до інсуліну. У чоловіків з такою фігурою низьке лібідо, їм не вистачає енергії.

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