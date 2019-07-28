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Морська капуста: у чому користь цього суперфуду

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Користь спіруліни - фото 1
Користь спіруліни / elproffi

Спіруліна – модний суперфуд, який включає багато поживних речовин. Вона містить незамінні амінокислоти, підвищує рівень гемоглобіну в крові і корисна для кровоносної системи в цілому.

Спіруліну можна додавати в зелені смузі, а також збивати в блендері разом з водою, лимоном і медом. Після вживання цілющої мікроводорості поліпшується зовнішній вигляд, стан шкіри, нігтів і волосся.

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Спіруліна – мікроводорость, яка з'явилася на Землі 3,5 млрд років тому. Вона має синьо-зелений колір і спиралевидну форму, завдяки якій і отримала свою назву. Багато хто помилково вважає спіруліну морською водорістю, але вона прісноводна.

Морська капуста: у чому користь цього суперфуду - фото 343992

Спіруліна вважається не просто водорістю, а наполовину бактерією. Це означає, що в цьому продукті багато легкозасвоюваного білка, незамінних амінокислот, які не виробляються в організмі, і вітамінів (В2, В6, В12). Тому її радять вживати вегетаріанцям. Також спіруліну рекомендують включати в раціон вагітним і дітям зі зниженим гемоглобіном, адже вона один з найкращих джерел заліза! З цієї причини суперфуд допомагає при лікуванні анемії.

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Джерело: themodelhealthshow
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