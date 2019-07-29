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Ця звичка допоможе схуднути і зміцнити здоров'я
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Медики розповіли, як всього одна звичка дозволяє позбутись зайвих кілограмів та посилити імунітет. Для цього не потрібно багато часу та зусиль.
Ні для кого не таємниця, що саме водний баланс є одним із важливих факторів для схуднення. Однак навіть за відсутності дієт на нього варто зважати. Тому медики рекомендують щоранку перед сніданком, а також упродовж дня перед будь-яким прийомом їжі випивати склянку теплої води.
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Така звичка дозволить зміцнити імунітет, покращити стан шкіри, волосся, а також виводити токсини з організму. А приємним бонусом стане поступове схуднення, адже склянка води допомагає не переїдати та швидше насичуватись. Недавні дослідження виявили, що результат від регулярного вживання води перед трапезою помітний вже за кілька тижнів.
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