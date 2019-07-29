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Ця звичка допоможе схуднути і зміцнити здоров'я

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Чому варто пити воду перед їжею - фото 1
Чому варто пити воду перед їжею

Медики розповіли, як всього одна звичка дозволяє позбутись зайвих кілограмів та посилити імунітет. Для цього не потрібно багато часу та зусиль.

Ні для кого не таємниця, що саме водний баланс є одним із важливих факторів для схуднення. Однак навіть за відсутності дієт на нього варто зважати. Тому медики рекомендують щоранку перед сніданком, а також упродовж дня перед будь-яким прийомом їжі випивати склянку теплої води.

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Така звичка дозволить зміцнити імунітет, покращити стан шкіри, волосся, а також виводити токсини з організму. А приємним бонусом стане поступове схуднення, адже склянка води допомагає не переїдати та швидше насичуватись. Недавні дослідження виявили, що результат від регулярного вживання води перед трапезою помітний вже за кілька тижнів.

Склянка води перед трапезою допомагає схуднути - фото 344258
Склянка води перед трапезою допомагає схуднути

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