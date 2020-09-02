Науковці розповіли, який запах жінок найбільше збуджує чоловіків

Вчені назвали запах жінки, яка здатна звести з розуму чоловіка. Йдеться, як це не дивно, про аромат, що випромінюють пахви. Фахівці кажуть, що необов'язково витрачатися на дорогі парфуми, щоб бути спокусливою.

Як виявилося, єдиним сигналом жінки, що вона готова до пристрасних відносин, є її натуральний запах. До такого висновку прийшли вчені з Університету Гента, які давали чоловікам нюхати ватяні валики, що побували у жінок під пахвами.

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Дослідники з'ясували, що чоловіки можуть розрізняти найменші зміни пахвового аромату жінок. При цьому запах чоловіків абсолютно не відштовхував. І навпаки, запах жінки, який вона виділяє в стані сексуального збудження, чоловіки вважали привабливим.

Експеримент був розділений на два етапи. У першому жінки дивилися фільм про будівництво мостів або читали статтю про в'язання, а в другому – читали еротичну літературу або дивилися інтимні сцени з фільму. Зібраний на першому етапі жіночий піт не здався чоловікам привабливим, а ось запах поту з другого етапу зацікавив чоловіків-добровольців.

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