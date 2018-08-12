Науковці розповіли, як продовжити молодість

Дослідники припускають, що сприйняття віку може бути важливим фактором як швидкого старіння, так і тривалої молодості.

На думку одного з організаторів дослідження, якщо літні особи відчувають себе молодшими за свої роки, то і їх рішення і вчинки відрізняються від тих, хто відчуває себе старшим.

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Люди, які відчувають себе молодшими, менше схильні до депресивних станів, вікових захворювань і в цілому вони відрізняються хорошим здоров'ям.

Для отримання відомостей вчені проаналізували інформацію трьох попередніх тривалих дослідженнях за участю 17 000 осіб середнього та поважного віку. Виявилося, що люди, що відчувають себе старими, вмирали раніше. Також вони були схильні до проблем зі здоров'ям і старечого недоумства.

Якщо люди відчували себе на 8-13 років старшими, ризик смерті зростав до 25%. На таку тенденцію не вплинула ані раса, ані сімейний стан. Фізична слабкість та депресія пов'язані з відчуттям власної старості. Ці фактори часто стають причиною того, що людина відчуває себе старшою.

Важливим є те, на скільки років ви себе почуваєте

Представники науки вважають, що 70% людей, вік яких підібрався до позначки 30, відчувають себе молодшими. З віком таке сприйняття найчастіше тільки збільшується. Така тенденція пов'язана з активацією самозахисту від усього негативного, що пов'язане зі старінням. Крім того, такі люди бачать світ у позитивному світлі, часто відчувають приємні емоції, освоюють нові навички та ведуть активний спосіб життя.

Відчувати себе молодшим корисно не тільки для психічного здоров'я, але і фізичного стану. Такі люди менше хворіють, добре себе почувають і довше живуть. Проблема полягає в тому, що багато людей пригнічують відчуття молодості, боячись бути не прийнятими оточуючими, зокрема однолітками, що змирилися зі своїм віком.

Однак нескладно зважити всі "за" і "проти", щоб зрозуміти, що плюсів від відчуття себе молодим значно більше, ніж від адаптації під думку суспільства.

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