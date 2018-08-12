На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розповіли, як продовжити молодість
-
- 93
Дослідники припускають, що сприйняття віку може бути важливим фактором як швидкого старіння, так і тривалої молодості.
На думку одного з організаторів дослідження, якщо літні особи відчувають себе молодшими за свої роки, то і їх рішення і вчинки відрізняються від тих, хто відчуває себе старшим.
І ще: Ці смаколики допомагають продовжити молодість
Люди, які відчувають себе молодшими, менше схильні до депресивних станів, вікових захворювань і в цілому вони відрізняються хорошим здоров'ям.
Для отримання відомостей вчені проаналізували інформацію трьох попередніх тривалих дослідженнях за участю 17 000 осіб середнього та поважного віку. Виявилося, що люди, що відчувають себе старими, вмирали раніше. Також вони були схильні до проблем зі здоров'ям і старечого недоумства.
Якщо люди відчували себе на 8-13 років старшими, ризик смерті зростав до 25%. На таку тенденцію не вплинула ані раса, ані сімейний стан. Фізична слабкість та депресія пов'язані з відчуттям власної старості. Ці фактори часто стають причиною того, що людина відчуває себе старшою.
Представники науки вважають, що 70% людей, вік яких підібрався до позначки 30, відчувають себе молодшими. З віком таке сприйняття найчастіше тільки збільшується. Така тенденція пов'язана з активацією самозахисту від усього негативного, що пов'язане зі старінням. Крім того, такі люди бачать світ у позитивному світлі, часто відчувають приємні емоції, освоюють нові навички та ведуть активний спосіб життя.
Відчувати себе молодшим корисно не тільки для психічного здоров'я, але і фізичного стану. Такі люди менше хворіють, добре себе почувають і довше живуть. Проблема полягає в тому, що багато людей пригнічують відчуття молодості, боячись бути не прийнятими оточуючими, зокрема однолітками, що змирилися зі своїм віком.
Однак нескладно зважити всі "за" і "проти", щоб зрозуміти, що плюсів від відчуття себе молодим значно більше, ніж від адаптації під думку суспільства.
Читайте також: 90-річна Мун Лін розповіла, як вона стала зіркою Instagram
-
16:25Головний кандидат: вийшов трейлер фільму з Х'ю Джекманом
-
16:13Rolls-Royce зробив ексклюзивний Dawn для топ-менеджера Google
-
15:51Ізраїльський хлопчик знайшов рідкісну стародавню фігурку богині
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі