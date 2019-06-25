Науковці розповіли, як посилити задоволення під час сексу

Передчасна еякуляція – проблема, через яку страждають мільйони чоловіків по всьому світу. Саме цей момент і стає причиною того, що більшість з них отримують менше задоволення від заняття сексом. Утім, науковці потішили таких представників сильної половини людства несподіваною заявою.

З передчасною еякуляцією стикаються значно більше чоловіків, ніж ми можемо припускати. У цьому випадку оргазм відбувається у чоловіка буквально через кілька секунд після початку статевого акту, що, однозначно, не дозволяє отримати бажане задоволення не лише чоловіку, а і його партнеру.

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За даними медиків, це найпоширеніша проблема з еякуляцією. У фахівців існують різні підходи до її усування. Один з британських експертів у галузі лібідо лікар Шахзаді Харпер розповіла про один простий трюк, який дозволяє побороти передчасну еякуляцію.

Раніше еякуляцію пов'язували з підвищеною чутливістю статевого члена, – розповіла вона. – Для того, щоб знизити цю чутливість, я рекомендую надягати не один, а відразу два презервативи.

Утім, не всі експерти погоджуються з цією порадою. Вони заявляють, що навіть два презервативи не знижують чутливість пеніса настільки, наскільки потрібно. Тим паче, що такий "трюк" може стати причиною, що контрацептиви порвуться, що може підвищити ризики підхопити захворювання, яке передається статевим шляхом.

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