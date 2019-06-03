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Науковці розповіли, як можна самостійно підвищити якість медичного обслуговування

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Часто на якість наданої допомоги ми можемо вплинути самостійно - фото 1
Часто на якість наданої допомоги ми можемо вплинути самостійно

Відразу зазначаємо, що це не панацея, але працює майже безвідмовно. Ви, мабуть, зауважили, що чим вихованіше та ввічливіше спілкуєтесь з медичним персоналом, тим вищим є рівень надавання послуг. Утім, це працює не завжди та не зі всіма, але спробувати варто!

До висновку про те, що ввічливість пацієнтів допомагає їм отримувати якіснішу медичну допомогу, прийшли науковці з Тель-Авівського університету.

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Дослідники вели спостереження за 43 командами медиків, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених. Спостережуваних поділили на кілька груп у залежності від форм отримуваної подяки: у першій групі лікарям словесно дякували матері дітей-пацієнтів, у другій медпрацівників хвалили колеги, у третій – і колеги, і матері, а в четвертій – не хвалив і не дякував ніхто.

Спостереження виявило дивовижний ефект. Як з'ясувалося, на якість наданої допомоги надзвичайно мало впливала саме позитивна оцінка дій з боку колег, – на відміну від оцінки пацієнтів.

Не забувайте бути ввічливими з лікарем - фото 331341

Найкраще працюють ті бригади, де до медиків шанобливо та доброзичливо ставляться родичі маленьких пацієнтів або ж самі дорослі пацієнти, – розповів співавтор наукового проекту Пітер Бамбергер.

Примітно, що дослідження, під час якого за командами лікарів-хірургів спостерігали протягом шести місяців, показало: схвалення колег частіше сприяє зниженню якості медичної допомоги. На думку фахівців, вступає у дію психологічний ефект. Людина, котру хвалять, надмірно розслабляється, стає менш уважною та більш самовпевненою, що неабияк шкодить якості роботи.

Тому, якщо хочете, щоб якість наданих послуг була краще, – не полінуйтесь зайвий раз подякувати. Причому, як показує практика, це діє на всі сфери обслуговування.

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Джерело: Medikforum
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