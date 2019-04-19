Науковці розповіли, як можна побороти тягу до спиртного

Учені фахівці вирішили з'ясувати, що ж може блокувати дію алкоголю на мозок. Виявилося, що позитивний ефект може мати окситоцин, який відомий у народі як "гормон любові".

Журнал PLOS Biology опублікував результати дослідження міжнародної групи вчених, які з'ясували, що за допомогою окситоцину можна контролювати потребу у випивці. У дії "гормону любові" вони переконалися, експериментуючи зі щурами.

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Автори проекту залучали дві групи щурів: одній з дитинства була прищеплена тяга до алкоголю, тоді як інша росла в нормальних умовах. Тварин з першої групи помістили в середовище, де спиртне було їм доступне, варто було лише натиснути лапкою на спеціальний важіль. Зрозумівши, як діє принцип, гризуни все частіше підбігали до важеля, щоб роздобути нову дозу спиртного – їх алкоголізм явно прогресував.

Цей гормон може вплинути на бажання випити

Після цього в організм тварин вводилися малі та великі дози окситоцину, що доставляються через ніс за допомогою спрею. Експеримент показав, що навіть відносно невелика кількість "гормону любові" допомагала придушити тягу до алкоголю.

Зрештою, вчені домоглися того, що пацюки-алкоголіки перестали відчувати підвищену потребу в випивці – вони почали поводитися так само як тварини з групи, яка не вживала алкоголь. На думку авторів дослідження, окситоцин впливає конкретно на центри мозку, відповідальні за формування залежності.

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