Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я

Проведене вченими зі США дослідження показало: кожен зайвий кухоль пива робить життя коротшим на 15 хвилин. Крім того, експерти назвали безпечну дозу пива на тиждень, щоби не нашкодити здоров'ю.

Фахівці констатують: чим суттєвіше перевищується поріг вживання алкоголю, що дорівнює 100 грамів на тиждень, тим вищим для людини стає ризик смертельно небезпечних розладів.

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Учені встановили: ймовірність передчасної смерті мінімальна тільки за умови, що людиною вживається чистого алкоголю 100 і менше грамів на тиждень. Виходячи з цієї установки, кожен зайвий кухоль пива на тиждень зменшує тривалість життя людини на 15 хвилин. Всі ці хвилини в міру віку сумуються і перетворюються в місяці і роки життя, наголосили автори дослідження.

Їх розрахунки свідчать, що вживання від п'яти до десяти порцій спиртних напоїв на тиждень може зробити життя коротшим на 6 місяців у порівнянні з вживанням меншої кількості. Вживання від 10 до 20 доз спиртного на тиждень може зменшити тривалість життя у середньому на один-два роки. Якщо людина п'є ще більше, це може урізати її життя на 5-6 років.

Вчені відзначили, що мало хто пов'язує з випитим кухлем пива можливий інсульт або серцевий напад. До цього виду алкоголю ставляться більш поблажливо, ніж до міцних напоїв. Однак ризик постраждати через смертельно небезпечне судинне порушення у любителів пива накопичується. Все залежить від частоти і загального періоду його вживання.

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