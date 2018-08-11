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Науковці розповіли, що збільшує рівень тестостерону в чоловіків

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На рівень тестостерону впливає відчуття перемоги - фото 1
На рівень тестостерону впливає відчуття перемоги

Раніше вважалося, що вплинути на викид гормону можуть тільки емоції від самої перемоги. Утім, науковці вразили черговим несподіваним відкриттям.

Антропологи з Кембриджського університету провели експеримент за участю 38 гетеросексуальних чоловіків у віці двадцяти років. Учасники змагалися у веслуванні на тренажерах протягом десяти хвилин. Кожне змагання включало дуель між двома піддослідними.

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У період проведення експерименту ніхто з чоловіків не курив і не вживав медикаменти, що впливають на рівень тестостерону. За підсумками кожної гонки організатори оголошували переможця випадково, незалежно від того, хто виявився сильнішим насправді.

Перед змаганнями та після них у піддослідних брали зразки слини учасників, щоб виміряти рівень гормонів. Також усі чоловіки заповнювали анкету, яка визначала їх оцінку власної привабливості в очах жінок і готовність зайнятися випадковим сексом.

Результати показали, що у тих чоловіків, які вірили у власну перемогу, кількість тестостерону збільшувалася на 4,92 відсотка, а у тих, хто був переконаний у власній поразці, – знижувався на 7,24 відсотка. Останні не показували ніякої різниці у відповідях тесту, а перші після перемоги підвищували оцінку власної привабливості в очах жінок. У середньому вона піднімалася над оцінкою тих, хто програв на 6,54 відсотка.

Віра в перемогу підвищувала рівень тестостерону - фото 269174
Віра в перемогу підвищувала рівень тестостерону

"Наша робота показує, що і тестостерон, і його психологічні ефекти можуть змінюватися швидко і ситуативно. У відповідь на зміну статусу вони викликають коригування самооцінки та поведінки, що може виражатися в пошуку сексуальних зв'язків", – прокоментував автор дослідження доктор Денні Лонгман.

Учений зазначив, що їх дослідження стосується лише фізичної сили, тому невідомо, чи будуть схожі результати при інтелектуальних змаганнях.

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Джерело: springer
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