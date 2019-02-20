Науковці поділилися слушною порадою для подружніх пар

Потрібно прислухатися один до одного

Як виявилося, спільне проживання з людиною, яка не прислухається до свого партнера, наближає того до передчасного відходу з життя. А все через те, що позбавлений уваги партнер не має достатньо сил, аби впоратися з повсякденним стресом.

Якщо ви живете в одному домі з людиною, яка абсолютно вас не слухає, то тривалість вашого життя може значно зменшитися. До такого безрадісного висновку прийшли вчені з Великобританії під час одного з останніх досліджень.

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Вони з'ясували, що люди з не дуже уважними партнерами не можуть нормально справлятися з повсякденним стресом і емоціями в довгостроковій перспективі. А скупчення стресу і його перехід у хронічну фазу на 42% збільшує ймовірність передчасної смерті.

Ніколи не ігроруйте свою другу половинку

Раніше вчені довели, що хронічний стрес безпосередньо пов'язаний з 6 головними причинами смерті населення нашої планети: хворобами серця, раком, легеневими захворюваннями, нещасними випадками, цирозом печінки та самогубствами.

Група психологів з Університету Единбурга спостерігала за 1200 особами у віці від 25 до 74 років, які або були одруженими, або жили з постійними партнерами. Результати цього спостереження однозначно показали, що якщо люди своєю уважністю допомагають партнерам справлятися з повсякденним стресом, тобто хоча б прислухаються до їхніх проблем, то тривалість життя у цих партнерів зростає.

Існує і зворотний зв'язок – чим менше партнери слухають один одного, тим менше вони живуть. Спостереження тривали протягом 20 років, вони почалися у 1995-96 роках. Їх учасників ретельно опитували про те, наскільки уважно вони ставляться до психологічного стану партнерів, як враховують їх внутрішній настрій і бажання, а також наскільки високо цінують.

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