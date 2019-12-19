Гарні новини: уперше за 20 років кількість курців скоротилась

Уперше за останні 20 років кількість курців у світі скоротилася. Ця обнадійлива інформація міститься у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Отже, число осіб, що курять, знизилася вперше за останні 20 років. 80% курців на нашій планеті – чоловіки, вони складають понад 1 мільярд з 1,34 млрд усіх курців у 2019 році. На частку жінок, що курять припадає 235 млн осіб.

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Однак звіт, який проаналізував всю інформацію з 2000 по 2018 роки, припустив, що число чоловіків курців у цьому році скоротилося вперше в історії. Якщо у 2018 році воно досягло свого піку у 1,093 млрд, як показує статистика ВООЗ, то на основі нині наявною інформації можна повідомити, що у 2019 році їх кількість знизилася на 2 млн осіб.

Водночас загальна кількість курців має зменшитися на 60 млн. При цьому у звіт не включалися цифри курців до 2000 року. Нова статистика, за словами експертів, є поворотним пунктом у справі боротьби з тютюнопалінням у світових масштабах. Мова йде не тільки про сигарети, а й про вживання тютюну в будь-яких інших його видах, включаючи бездимні продукти та трубки. Протягом багатьох років експерти ВООЗ спостерігали стабільне збільшення кількості чоловіків, що вживають смертоносні тютюнові продукти, і ось тепер намітився спад.

Кількість курців продовжує скорочуватися

Учені пов'язують його з жорсткішими заходами, які вживають уряди різних країн для боротьби з тютюнопалінням. Тютюнові вироби щороку вбивають на нашій планеті за 8 млн осіб, з них 7 млн ​​власне курці, а ще один мільйон – жертви пасивного куріння, які змушені дихати тютюновим димом. Він містить токсичні хімічні речовини, включаючи ртуть, свинець, формальдегід і смоли, які викликають різні види пухлин, хвороби серця, інсульти, старече слабоумство та важкі ураження респіраторної системи на кшталт астми і бронхітів.

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