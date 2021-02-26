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Науковці розповіли про просту вправу, яка дозволяє заснути за 60 секунд

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Як швидко заснути - фото 1
Як швидко заснути / elemental.medium

Більшості людей потрібно чимало часу, щоб заснути. Однак є спеціальна дихальна гімнастика, яка допоможе зробити це в рази швидше.

Йдеться про вправу під назвою "4-7-8". І суть її максимально проста: необхідно вдихати через ніс протягом 4-х секунд, потім затримати дихання на наступні 7, а решта 8 секунд витратити на те, щоб повільно видихнути.

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"Ефективність вправи полягає в тому, що задаючи певні ритми подиху, наша нервова система починає заспокоюватися і тіло переходить в розслаблений стан", – кажуть науковці.

Науковий експерт з Університету Арізони доктор Ендрю Вейл заявив, що ця техніка належить індійським йогам, які використовували її під час регулярних медитацій. За його словами, цей спосіб дійсно працює.

"Це найкращий метод, який допомагає мені швидко заснути, якщо я прокидаюся посеред ночі", – сказав фахівець.

Науковці розповіли про просту вправу, яка дозволяє заснути за 60 секунд - фото 449266

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Джерело: medicalnewstoday
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