Науковці розповіли про небезпеку дитячого харчування

Продукти для немовлят і дітей, в тому числі всесвітньо відомих марок, містять високі рівні важких металів.

У складі дитячого харчування, сухих сніданків і снеків експертами незалежної компанії Consumer Reports були виявлені миш'як, кадмій і свинець, які призводять до затримок у розвитку в маленьких дітей.

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За оцінками Consumer Reports, 90% батьків купують готове дитяче харчування для немовлят і 72% годують дітей сухими сніданками, а також дозволяють купувати снеки.

Чим небезпечне дитяче магазинне харчування / edalnya

Аналіз продуктів відомих брендів дитячого харчування показав, що практично в кожному з них присутні кадмій, свинець і навіть миш'як. Дві третини показали тривожно високі рівні одного з металів. Третина банкового харчування містила таку кількість небезпечних речовин, що при щоденному вживанні хоча б однієї позиції могла викликати серйозні порушення здоров'я.

Експерти акцентували увагу, що ці дитячі консерви або снеки (сухі сніданки, крекери, печиво, сухарики, чіпси) містили рис, сою або батат. При цьому не мало значення, органічні продукти були використані чи ні – висока кількість небезпечних речовин виявлялася все одно.

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