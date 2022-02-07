Науковці розповіли про дивовижну здатність колібрі

Вчені здивували заявою про колібрі. Виявляється, крихітні птахи вміють регулювати температуру власного тіла.

Вночі вони впадають у стан, званий заціпенінням: температура тіла різко знижується, а метаболізм уповільнюється. Як з'ясували фахівці, налаштування терморегуляції у цих птахів напрочуд точне, пише phys.

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Дослідники використали інфрачервоний тепловізор для відстеження температури тіла трьох видів колібрі в Аризоні. Вони виміряли температуру, що випромінюється шкірою навколо очей птахів. Відмінності в тепловиділенні на різних стадіях виявилися вельми суттєвими.

Вчені виявили, що найменші колібрі впадали в стан глибокого заціпеніння щоночі, тоді як більші птахи робили це лише іноді. На думку фахівців, деякі колібрі здатні точно регулювати цей стан і використовувати його за необхідності. "Було дуже цікаво побачити, що заціпеніння колібрі може бути мінливим та гнучким", – розповіла авторка дослідження Ануша Шанкар.

Науковці розповіли про дивовижну здатність колібрі

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