Науковці розповіли, коли і як створять людину-невидимку

Вчені заявили, що незабаром люди-невидимки можуть з'явитися серед нас. Дослідники хочуть "зламати" гени людських клітин, що дозволить людині стати менш помітною.

Для цього науковці змінять структуру генів, зроблять їх такими ж, як у кальмарів, які здатні використовувати особливості свого організму для активного маскування. Досягти такої незвичайної здатності вченим вдалося завдяки рефлективним білкам, які були виявлені в клітинах кальмарів. Зазвичай молюски використовують їх для відлякування хижаків.

І ще: Важко заперечувати: Білл Гейтс відреагував на чутки про чипування людей

Щоб з тканинами людини провернути таку ж дію, дослідники вирішили сконструювати клітини нирок людини для отримання рефлексинів. "Ми були шоковані тим, що клітини не тільки виробляли рефлексин, а й упаковували білок у сфероїдальні наноструктури і розміщували його по всій клітині", – поділився біомедичний інженер Алон Городецький.

Вчені вважають, що зроблене ними дослідження дозволить впровадити надалі також інші корисні і незвичайні здібності кальмарів в людські клітини. Наприклад, зміну кольору клітин і створення райдужного забарвлення.

Головною метою, на думку вчених, є можливість більш глибоко вивчити людський організм, роблячи невидимими ті чи інші тканини. Є ймовірність, що в майбутньому це дослідження буде сприяти прориву в медицині.

Читайте також: Чому люди частіше хочуть почути погану новину першою: цікаве дослідження