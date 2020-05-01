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Науковці розповіли, для чого насправді потрібен секс

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Науковці розповіли, для чого насправді потрібен секс - фото 1

Група дослідників висунула гіпотезу про те, що на ранніх етапах еволюції метою сексу було не розмноження. За їхніми словами, найпростіші організми таким чином намагалися пережити несприятливі умови. Так, після спарювання у самок деяких комах зміцнюється імунітет, а у самців щурів краще працює мозок.

У 1932 році Нобелівський лауреат, генетик Герман Мюллер заявив, що секс збільшує генетичну різноманітність в майбутніх поколіннях. Це дозволяє нащадкам пристосовуватися і виживати, роблячи їх сильнішими, швидшими і стійкішими до впливу навколишнього середовища.

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Кейтлін Макдоноу вважає таку гіпотезу неповною: "У дослідженнях часто упускають з уваги потенціал для отримання безпосередньої користі від спарювання конкретною особиною для самої себе".

Біолог з університету Нью-Брансвік в Канаді Аврора Неделку передбачає, що на ранніх етапах еволюції метою спарювання було не розмноження, воно виникло під час еволюційного процесу, швидше за все, як спосіб адаптивного реагування на стрес.

Науковці розповіли, для чого насправді потрібен секс - фото 401216

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Джерело: quantamagazine
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