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Надійні чи ні: користувачі поділилися досвідом користування презервативів

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Презерватив захищає на 98%, якщо його використовувати правильно - фото 1
Презерватив захищає на 98%, якщо його використовувати правильно

Учені опитали тисячу мешканців Сполучених Штатів, аби дізнатися, чи надійними методами контрацепції вважаються саме презервативи. Дізнайтесь, що з цього приводу думають реальні користувачі "французьких плащиків".

Трохи менше, ніж половина опитаних (41%) потрапляли у ситуації, коли під час сексу презерватив пошкоджувався.

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Якщо таке відбувається, кажуть експерти, потрібно протягом 72 годин звернутися до лікаря й обговорити екстрену контрацепцію. Коли у жінки овуляція, то чим швидше, тим краще.

Нагадаємо, якщо виріб використовувати правильно, то ризик завагітніти або підхопити захворювання, що передається статевим шляхом становить усього 2%.

На що звернути увагу перед використанням? У першу чергу, презерватив має бути з актуальним терміном придатності.

До вибору презерватива потрібно підходити максимально відповідально - фото 329246

Надягати й знімати презерватив потрібно вкрай акуратно. Причому, зазначають експерти, надіти його краще до найменшого контакту з пенісом, а не лише перед безпосереднім статевим актом.

Не варто ігнорувати розмір презерватива. Надто великий може сповзти у найневідповідніший момент, а куций - порватися.

Саме тому експерти вважають, що гумовий засіб контрацепції на 85% надійний, адже велика кількість користувачів не дотримуються інструкцій з використання, що й знижує ефективність захисту.

Для того, щоб надійність захисту була максимально наближена до 100%, не варто вибирати презервативи лише за ціною. Зверніть увагу на високоякісні вироби, підберіть ідеальний для себе розмір, а також не забувайте про використання лубрикантів.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте, що ви відповідальні також за свого сексуального партнера!

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Джерело: menslife
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