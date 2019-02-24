Науковці розповіли, чому жінкам не варто пити дієтичні газовані напої

Учені з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Бронксі (США) виявили кореляцію, яка свідчить про те, що вживання дієтичної газованої води та солодких (фруктових) соків пов'язане з підвищеним ризиком інсульту серед жінок у віці постменопаузи.

Дослідники прийшли до висновку про те, що вживання дієтичної газованої води та соків у зрілих жінок пов'язане з порушеннями, викликаними закупоренням артерій, особливо дрібних. На користь такого висновку свідчать результати аналітичної роботи, під час якої фахівці вивчали відомості про 81 714 жінок у віці 50-79 років, за якими майже 12 років велося спостереження.

І ще: Науковці назвали спілкування справжніми ліками для жінок, і ось чому

Учених цікавив фактор вживання дієтичної низькокалорійної газованої води, що містить штучні підсолоджувачі. Вони встановили: у порівнянні з жінками, які п'ють таку газовану воду рідше ніж один раз на тиждень або не вживають її зовсім, жінки, які випивають дві або більше банки напою на день, схильні до інсультів, інфарктів, а також передчасної смертності.

Дієтичні газовані напої не можуть бути корисними

"Імовірність інсульту у жінок, щодня п'ють дієтичну газовану воду, вище на 23%. На 29% частіше у них розвивається захворювання серця – фатальний або нефатальний інфаркт. Також ці жінки мали на 16% вищий ризик померти від будь-якої причини", – констатували автори роботи.

Резюмуючи, вони відзначили, що штучно підсолоджені напої не можуть бути нешкідливими.

Читайте також: Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді