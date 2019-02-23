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Науковці назвали спілкування справжніми ліками для жінок, і ось чому

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Не відмовляйтесь від посиденьок з вашими подругами - фото 1
Не відмовляйтесь від посиденьок з вашими подругами

Ми, звичайно ж, підозрювали, що спілкування корисне для здоров'я, але щоб настільки? Виявилося, спілкування – справжні жіночі "ліки" від смерті через серцеві захворювання у постменопаузі, і ось чому.

Учені проаналізували дані 11-річних спостережень за жінками віком від 50 до 79 років – це найбільше на сьогодні дослідження оцінки впливу соціальної підтримки на розвиток серцево-судинних захворювань та смертності серед представниць прекрасної половини людства.

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Фахівці виявили кореляцію: у жінок, які пережили менопаузу, ризик розвитку серцевих захворювань, асоційованих зі смертністю, був прямо пропорційний інтенсивності їхнього спілкування.

Наявність міцних соціальних зв'язків і близьких друзів знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань у жінок у постменопаузі, – констатували американські дослідники.

Вчені також заявили, що нижчим ризиком смерті відрізнялися ті учасниці проекту, у яких на початок дослідження не було зафіксовано серцево-судинних захворювань. У жінок з раніше перенесеними серцевими хворобами аналогічного взаємозв'язку виявлено не було.

Спілкування для жінок надзвичайно корисне - фото 309482
Спілкування для жінок надзвичайно корисне / AllOfMakeup

За словами дослідників, отримані ними результати говорять про те, що спілкування для жінок – серйозний фактор захисту від впливу стресових життєвих ситуацій. Саме цей ефект сприяє запобіганню серцевих захворювань, а також зниження смертності від них.

Експерти відзначили, що хоч традиційно схильність серцевих недуг згадується, коли мова йде чоловіків, показники серцево-судинних захворювань у жінок сьогодні майже наздогнали чоловічу статистику (35,9% – серед жінок і 37,4% – серед чоловіків).

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Джерело: Medikforum
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