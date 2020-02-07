Науковці розповіли, чому жінкам корисно їсти волоські горіхи

Учені переконані, що волоські горіхи впливають на боротьбу з раком

Учені з Університету Маршалла в Західній Вірджинії (США) провели клінічне випробування, аби визначити вплив споживання волоських горіхів на рак грудей. Висновки неабияк потішили!

Волоський горіх уповільнює ріст пухлини грудей, і знижує ризик раку грудей у ​​мишей. Попередні дослідження припускали, що ця перевага пов'язана зі змінами в експресії генів зростання та виживання при раку грудей. Автори дослідження припустили, що це також може змінити експресію генів при підтвердженому раку грудей у ​​людини, знизити зростання метастаз і збільшити рівень виживання (ґрунтуючись на досвіді на мишах).

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Як проходило дослідження

Для двоетапного експерименту без плацебо, вчені набирали жінок з поставленим діагнозом "рак грудей" для попередньої біопсії. Науковці випадковим чином розподілили учасниць на дві групи: експериментальну і контрольну групу. Жінки у першій групі почали вживати дві унції (близько 60 грамів) волоських горіхів на день відразу після взяття біопсії до наступної операції.

Піддослідні їли щодня по 60 грамів волоських горіхів

Результати

Через два тижні вони зібрали додаткові зразки пухлин під час операції. Науковці порівняли зміни в експресії генів між хірургічними зразками і вихідними для обох груп.

Профілювання експресії секвенування РНК виявило, що споживання волоського горіха значно змінило експресію 456 ідентифікованих генів, що відповідають за рак грудей.

Тим часом, аналіз шляхів розвитку винаходів підтвердив активацію шляхів, які сприяють апоптозу та клітинній адгезії, і інгібування шляхів, які допомагають проліферації і міграції клітин.

Ґрунтуючись на результатах, дослідники прийшли до висновку, що споживання волоського горіха здатне збільшити виживання при раку грудей.

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