Дуже турботливий пес і малюк підкорили Reddit (відео)

У мережі не можуть втримати усмішку від собаки, який не покидає малюка ні на хвилину. Щоправда, через це він ігнорує дорослих господарів та захоплює ліжко. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком llemonuell поділився кумедним відео з собакою та малюком, яке стрімко підкорює топи мережі. За лічені години допис зібрав майже 30 тисяч переглядів та понад 300 коментарів.

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А все тому, що хаскі ігнорує всі накази господаря покинути ліжко. Згодом собака вирішує облаштувати зону для сну з дитиною, і це змушує усміхатись навіть найчерствіших людей і фанатів котів. Ще один плюс, чому варто завести собаку та не перейматись, як діти можуть з нею здружитись.

Дивіться зі звуком:

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