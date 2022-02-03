Науковці розповіли, чому варто відмовитися від жорстоких комп'ютерних ігор

У людей, які грають у жорстокі ігри на кшталт Call of Duty, знижується чутливість нейронів до болючих зображень. Про це йдеться у дослідженні вчених з Амстердамського вільного університету.

Як пише PsyPost, фахівці відібрали 56 студентів чоловічої статі та розділили їх на дві групи: тих, хто проводив за іграми понад 8,75 години на тиждень, та тих, хто взагалі не грав. Спочатку учасників експерименту попросили оцінити рівень болючості низки фотографій.

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На знімках зображувалися людські руки у різних ситуаціях. Наприклад, на одному фото була кінцівка, яку притиснули двері, що зачиняють, на іншому – порізаний під час готування палець.

Згідно з вимірами, студенти, які раніше не грали, більш чутливо реагували на знімки із болючими образами. У тих, хто раніше проводив час за іграми з елементами жорстокості, такого ефекту не було. Вони ставилися до фотографій простіше. На думку вчених, це вказує на те, що для геймерів такі візуальні образи звичніші.

Після цього обидві групи студентів провели 40 хвилин за грою в Call of Duty: Modern Warfare 3, а потім повторно оцінили болючість знімків. З'ясувалося, що у тих, хто раніше не захоплювався жорстокими іграми, значно знизилася чутливість до знімків із зображенням порізів та інших травм. При цьому показники другої групи не змінилися.

Учені припустили, що під час гри люди здатні пригнічувати негативне емоційне збудження і знижувати свою емпатію до болю інших для того, щоб ефективніше грати. Фахівці вважають, що для ігор така адаптація може бути корисною, але її наслідки за інших умов потребують подальшого вивчення.

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