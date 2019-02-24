Науковці розповіли, чому тости – не найкращий сніданок

Не всі побутові предмети безпечні, як здається на перший погляд. Нещодавно вчені з'ясували, що тостери, якими користується багато людей під час приготування сніданків, можуть не вельми позитивно впливати на здоров'я, і ось чому.

Для отримання відомостей вчені в лабораторних умовах створили імітацію квартири, що складається з трьох кімнат. У всіх приміщеннях були датчики, здатні фіксувати якість повітря і будь-які зміни в ньому в результаті різних видів діяльності – прасування, прання, готування, прибирання.

І ще: Науковці нагадали, чому не варто налягати на білкову дієту

Під час дослідження виявилося, що якість повітря істотно погіршується через роботу тостерів. Негативний ефект спостерігається відразу ж після їх запуску. Така тенденція спостерігається через елементи нагріву. Воно й не дивно, адже вичистити тостер зсередини практично неможливо. Це означає, що при увімкненні він буде буквально "спалювати" крихти хліба тощо.

Щоб приготувати і поласувати тостами без шкоди здоров'ю, найкраще їх спекти ДО появи легкої золотистої скоринки, або просто розігріти хліб. Особливо небезпечний, на думку експертів, хліб, який підгорів.

Краще робити тости на сковороді або в духовці / Delish

Також вчені виявили, що якість повітря погіршується через розпилення освіжувачів повітря, які належать до побутової хімії. Повітря, яким люди дихають, багато в чому впливає на здоров'я і самопочуття. Погана екологія підвищує ризик появи низки захворювань і навіть може скоротити тривалість життя.

Не завжди є можливість поліпшити якість повітря на вулиці. Але в силах кожної людини створити сприятливий мікроклімат в будинку. Це можна зробити, відмовившись від агресивної побутової хімії та деяких приладів. Бажано мати в будинку кімнатні рослини і парові очищувачі повітря. Тоді якість кисню в житлі покращиться.

Читайте також: Саме час: чому не можна ігнорувати обідню перерву