Науковці розповіли, чому пробіотики не варто вживати

Пробіотики не такі вже й корисні / IntroWellness

Команда вчених з Інституту імені Вейцмана склала коктейль з пробіотиків, використавши 11 бактерій, включаючи лактобацили та біфідобактерії.

Отриманий коктейль давали 25 добровольцям протягом місяця.

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Потім в учасників експериментів під наркозом взяли проби з різних ділянок шлунка, а також товстого та тонкого кишківника. Вчені перевіряли, де бактерії успішно утворили колонії, і чи призвело це до якихось змін в активності кишківника.

Результати показують, що в половині випадків корисні бактерії, що надійшли в організм з їжею, негайно покинули його природним шляхом. В інших випадках вони затримувалися в організмі ненадовго.

Науковці вважають, що пробіотики не такі вже й корисні / Genetic Literacy Project

Дослідники також провели експеримент з впливом пробіотиків на організм після прийому курсу антибіотиків, які вбивають як корисні, так і шкідливі бактерії. Результати експерименту показали, що в цьому випадку добавки не прискорюють, а, навпаки, затримують відновлення здорової мікрофлори.

"Всупереч усталеній думці, що пробіотики нешкідливі, експеримент виявив новий потенційний побічний ефект вживання пробіотиків з антибіотиками, який може мати довгострокові наслідки", – каже професор Елінава.

Професор Тревор Лоулі з британського Інституту Сенгера не здивований результатами дослідження своїх ізраїльських колег.

"Пробіотики відкриті вже давно, і вони піддаються все більш скрупульозному аналізу. Ці дослідження – новаторські, і їх результати вимагають підтвердження. У кишківника є природна властивість блокувати утворення колоній бактерій, і ми повинні знайти спосіб обійти це", – говорить учений.

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