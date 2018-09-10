На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому не варто повністю відмовлятися від м'яса
-
- 27
Фахівці рекомендують не відмовлятися від м'яса раз і назавжди – повне табу на його вживання може обернутися найсерйознішими наслідками для здоров'я. Тотальна відмова від м'яса, вважають вчені, підвищує ризик виникнення раку й аутоімунних захворювань, адже в цьому продукті містяться вітаміни, необхід
Наукові експерти підкреслюють, що нутрієнти тваринного походження є для організму людини джерелом безлічі важливих хімічних сполук, необхідних для нормальної роботи внутрішніх органів і кровотворення. Тому остаточно прибирати м'ясо з раціону небезпечно.
І ще: Чому постійно хочеться їсти: учені знайшли причину
Якщо людина не вживає м'ясо і не піклується про те, щоб замінити його якимись аналогами, її можуть чекати аутоімунні хвороби, проблеми з м'язовою системою, головні болі, а також інші неприємності зі здоров'ям.
Судячи з доводів дослідників, традиції м'ясоїдства, що виникли ще на зорі людської цивілізації, збереглися до наших днів не випадково. Лише рослинна їжа не містить відразу цілої низки життєво важливих мікроелементів і не може конкурувати з м'ясом за право повністю складати собою раціон.
Непродумана відмова від звичної їжі може спровокувати загострення гастриту, розвиток виразки шлунка, зниження імунітету, нагадують наші фахівці.
Однак не варто забувати, що ВООЗ зарахувала регулярне вживання великої кількості м'яса і продуктів з нього до канцерогенних факторів. Їсти м'ясо потрібно строго помірно.
Читайте також: Медики назвали ефективну ягоду для чоловічого здоров'я
-
18:12Лондонський Тиждень моди вперше пройде без хутра
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
17:53Будні звичайних американців в яскравих знімках
-
17:43OnePlus 6T: особливості та дата презентації
-
17:22Kia представила свій найбільший кросовер
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:13Mercedes-Benz натякнув на дизайн нового GLE
-
16:56Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою
-
16:41Вікторія Бекхем залізла в пакет, і ось для чого
-
16:24Названі найкращі країни для туризму
-
16:14Науковці розповіли, чому пробіотики не варто вживати
-
15:55Серену Вільямс оштрафували на велику суму за скандал на US Open
-
15:46Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
-
15:28Фотограф показав реальне життя на вулицях Парижа: вражаючі фото
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
15:13Чому не варто повністю відмовлятися від м'яса
-
14:53Xiaomi Redmi Note 5 Pro пройшов знамениті випробування на міцність
-
14:38Як швидше заснути: поради від Супрун
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
13:58iPhone з двома SIM-картами: з'явилося підтвердження
-
13:44Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
-
13:21Медики назвали ефективну ягоду для чоловічого здоров'я
-
13:13Груди і невдалий макіяж: як Селена Гомес здивувала фанатів
-
12:54Новий кліп Каньє Веста став вірусним у мережі
-
12:42Чому постійно хочеться їсти: учені знайшли причину
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
11:40Коли в Україну повернеться тепло
-
09:57Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Рятувальники оголосили важливе попередження
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
12:00Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
-
09:46Україна – Словаччина: коли і де дивитися матч Ліги націй
- 08 вересня
-
22:00X-фактор 9 сезон 2 випуск онлайн – чим вразили учасники київського кастингу
-
20:53Ці продукти викликають шалену залежність
-
17:50Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu
-
11:56Тест для справжніх українців: як добре ви знаєте рідну мову?
-
10:26Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами
- 07 вересня
-
21:52Від цього способу заснути варто відмовитися
-
18:13Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
15:22Як правильно варити гречку: прості поради
-
12:00Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
-
08:19Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
15:20Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз
-
13:455 нових книжок вересня, вартих вашої уваги