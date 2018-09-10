Чому не варто повністю відмовлятися від м'яса

Фахівці рекомендують не відмовлятися від м'яса раз і назавжди – повне табу на його вживання може обернутися найсерйознішими наслідками для здоров'я. Тотальна відмова від м'яса, вважають вчені, підвищує ризик виникнення раку й аутоімунних захворювань, адже в цьому продукті містяться вітаміни, необхід

Наукові експерти підкреслюють, що нутрієнти тваринного походження є для організму людини джерелом безлічі важливих хімічних сполук, необхідних для нормальної роботи внутрішніх органів і кровотворення. Тому остаточно прибирати м'ясо з раціону небезпечно.

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Якщо людина не вживає м'ясо і не піклується про те, щоб замінити його якимись аналогами, її можуть чекати аутоімунні хвороби, проблеми з м'язовою системою, головні болі, а також інші неприємності зі здоров'ям.

Судячи з доводів дослідників, традиції м'ясоїдства, що виникли ще на зорі людської цивілізації, збереглися до наших днів не випадково. Лише рослинна їжа не містить відразу цілої низки життєво важливих мікроелементів і не може конкурувати з м'ясом за право повністю складати собою раціон.

Повністю відмовлятися від м'яса не варто

Непродумана відмова від звичної їжі може спровокувати загострення гастриту, розвиток виразки шлунка, зниження імунітету, нагадують наші фахівці.

Однак не варто забувати, що ВООЗ зарахувала регулярне вживання великої кількості м'яса і продуктів з нього до канцерогенних факторів. Їсти м'ясо потрібно строго помірно.

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