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Науковці розповіли, чому порохотяги можуть врятувати наше життя

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Порохотяги не лише підтримують оселю в чистоті - фото 1
Порохотяги не лише підтримують оселю в чистоті

Якщо ви лінуєтесь прибирати – у нас є для вас не вельми позитивна новина. Виявилося, що регулярне використання порохотяга може у буквальному сенсі врятувати наші життя. Принаймні про це свідчать дослідження науковців.

Не шукайте причин вкотре відмовитися від прибирання будинку за допомогою порохотяга. Вчені виявили, що домашній пил – ідеальне живильне середовище для так званих супербактерій.

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Мікроорганізми, які проживають всередині частинок пилу з волосків, мертвої шкіри та фабричних тканин, навчилися ділитися своїми ДНК один з одним. Вони використовують цей спосіб для того, щоб впоратися зі стресом навколишнього середовища і відсутністю відповідних органічних матеріалів, якими вони могли б харчуватися.

Учені з Northwestern University в Іллінойсі помітили цю здатність бактерій, коли вивчали 166 зразків домашнього пилу. Науковці встановили, що бактерії з лікарською резистентністю здатні ділитися нею з нешкідливими організмами. Для цього вони або розділяються на дві ідентичні клітини, або виробляють копії своїх генів і діляться ними з сусідами. В науці це називається горизонтальною передачею генів.

via GIPHY

Висновки цього дослідження показали, що пил у сучасних будинках є резервуаром антибіотикорезистентних бактерій. Отже, споруди є можливим місцем поширення небезпечних для людини генів між мікроорганізмами. І це перше дослідження, яке показало, що живі бактерії здатні передавати резистентні до антибіотиків гени інших видам. Отже, цю особливість також слід брати до уваги при вибудовуванні стратегії профілактики антибіотикорезистентності.

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Джерело: Daily Mail
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