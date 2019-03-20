Науковці розповіли, чому політ у космос – кепська ідея

Науковий журнал опублікував результати дослідження фахівців з Космічного центру NASA імені Джонсона, які вивчали природу сплячих вірусів під час польоту в космос. Згідно з висновками вчених, невиліковні віруси, які "сплять" у нервових клітинах організму, "прокидаються" в умовах космічної подорожі.

Під час дослідження вченими були зібрані біозразки понад сотні астронавтів, які здійснювали як короткі (до двох тижнів), так і тривалі (до 180 днів) польоти в космос. Вивчення цих даних спонукало дослідників зробити висновок, що "польоти в космос реактивує чотири з восьми відомих вірусів герпесу людини, відповідальні за розвиток орального та генітального герпесу, вітряної віспи й оперізувального лишаю". Також виявилося, що космічні вояжі сприяють пробудженню вірусу Епштейна-Барр та цитомегаловірусу (обидва також є представниками родини герпесвірусів).

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Зроблена знахідка турбує вчених. До цього вважалося, що імунна система астронавтів під час космічних польотів зберігає ті ж властивості, що й у людей, які у космос не літали. Автори нового проекту заявили, що у космічних мандрівників через вплив специфічних умов, в яких вони перебувають, посилюється виробництво гормонів стресу, що мають властивість пригнічувати роботу імунної системи.

У результаті імунні клітини людського організму, особливо націлені на боротьбу з вірусами, працюють під час космічного польоту менш ефективно. Таке ж зниження імунної активності спостерігається іноді і до 60 днів після польоту, – заявив керівник дослідження доктор Сатиш Мехта.

Космічні подорожі активують "сплячі" віруси

Зокрема, у 47 з 89 астронавтів, які здійснювали короткі космічні польоти, а також у 14 з 23 астронавтів, які здійснювали тривалі польоти в космос, у зразках слини або сечі були виявлені віруси. При цьому, за словами вчених, кількість знайдених вірусів перевершила ті, що були в біозразках до польоту.

Таким чином здоров'я тих, з ким контактують астронавти після польотів у космос, виявляється під загрозою інфікування вірусами. У самих астронавтів, вважають вчені, тривалі подорожі в космосі можуть підвищувати ризик виникнення справжнього імунодефіциту.

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