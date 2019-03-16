Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Дивіться останні фотографії Марса, зроблені ровером Opportunity

  • 4
Місія марсохода завершилась місяць тому - фото 1
Місія марсохода завершилась місяць тому

NASA опублікувала останню панораму Марса, зроблену Opportunity. Місія марсохода завершилася місяць тому.

Марсохід Opportunity був запущений у 2003 році і пропрацював на Марсі понад 15 років. Спочатку його завданням було протриматися на Червоній планеті 90 солів (92,5 земних діб), зробити фотографії космічного тіла і досліджувати зразки ґрунту. Але у підсумку місія тривала аж 5498 днів.

І ще: Toyota показала концепт автомобіля для Місяця

Opportunity перестав виходити на зв'язок у липні 2018 року – тоді на Марсі почалася сильна пилова буря й апарат засипало ґрунтом. Протягом шести місяців інженери НАСА намагалися з ним зв'язатися, але у лютому 2019 офіційно оголосили про припинення місії.

Дивіться останні фотографії Марса, зроблені ровером Opportunity - фото 314814

На останній фотографії, зробленій апаратом влітку минулого року, видно західний вал кратера Ендевор.

За 15 років Opportunity пройшов дистанцію у 45 км і пропрацював на Марсі довше за будь-якого іншого робота, відправленого для дослідження Червоної планети.

Читайте також: У Великобританії випустили "космічну" монету в честь вченого Стівена Хокінга

Джерело: Sciencealert
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3638
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1839
Гороскоп на 16 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 163
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Наука