Дивіться останні фотографії Марса, зроблені ровером Opportunity

NASA опублікувала останню панораму Марса, зроблену Opportunity. Місія марсохода завершилася місяць тому.

Марсохід Opportunity був запущений у 2003 році і пропрацював на Марсі понад 15 років. Спочатку його завданням було протриматися на Червоній планеті 90 солів (92,5 земних діб), зробити фотографії космічного тіла і досліджувати зразки ґрунту. Але у підсумку місія тривала аж 5498 днів.

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Opportunity перестав виходити на зв'язок у липні 2018 року – тоді на Марсі почалася сильна пилова буря й апарат засипало ґрунтом. Протягом шести місяців інженери НАСА намагалися з ним зв'язатися, але у лютому 2019 офіційно оголосили про припинення місії.

На останній фотографії, зробленій апаратом влітку минулого року, видно західний вал кратера Ендевор.

За 15 років Opportunity пройшов дистанцію у 45 км і пропрацював на Марсі довше за будь-якого іншого робота, відправленого для дослідження Червоної планети.

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