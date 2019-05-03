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Ці натуральні засоби допоможуть позбутися зубного нальоту
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Нагадаємо, що зубний наліт призводить до появи дірок у зубах, карієсу та захворювання ясен. А в запущених випадках він узагалі може залишити вас без зубів.
Апельсинова шкірка. Після того, як ви отримаєте насолоду від смачного апельсина, не викидайте шкірку у відро для сміття. З її допомогою можна очистити зубну емаль. Втирайте шкірку в зуби, а потім гарненько прополощіть рот водою. Це хороший спосіб захисту від бактерій.
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Харчова сода. Її можна використовувати замість для видалення зубного нальоту. До столової ложки води додайте дрібку харчової соди, гарненько змішайте склад, обмокніть в нього зубну щітку і використовуйте як альтернативу традиційної зубної пасти.
Насіння кунжуту. Буде правильно виробити звичку пережовувати жменю цього насіння протягом декількох хвилин раз на день, а потім спльовувати масу, яка утворилася. Згодом обов'язково скористайтеся сухою зубною щіткою для того, щоб видалити залишки насіння з зубів.
Вітамінна паста. Для її виготовлення нам знадобляться продукти, що містять вітамін C. А до них належать помідори, полуниця й апельсини. Їх необхідно змішати для створення пасти, яку рекомендується наносити на зуби на 5-6 хвилин, а потім полоскати рот теплою водою. Це не тільки вб'є бактерії в порожнині рота, а й зробить ваше дихання свіжим.
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