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Науковці розповіли, чому не варто зловживати використанням зубної нитки

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Науковці зазначили, що зубні нитки негативно впливають на здоров'я - фото 1
Науковці зазначили, що зубні нитки негативно впливають на здоров'я / parkcrestdental

Чистка зубною ниткою може бути небезпечна для здоров'я, стверджується в статті, опублікованій в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (JESEE). Вчені зі США з'ясували, що в результаті використання зубної нитки в організмі підвищується концентрація токсичних сполук.

Зокрема, з використанням зубної нитки корелює підвищення рівня токсичних перфтороалкільних сполук, відомих як PFAS, - про це заявили дослідники двох каліфорнійських вишів (Silent Spring Institute і Public Health Institute). У рамках дослідження фахівцями аналізувалося вміст 11 різних PFAS в крові 178 жінок.

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Жінки, які користувалися зубною ниткою, мали підвищений рівень одного типу PFAS - кислоти PFHxS. Аналіз 18 різних зубних ниток показав, що всі вони мають у своєму складі фтор, який, у свою чергу, є маркером PFAS, - констатували вчені.

У зубних нитках можуть міститися шкідливі сполуки - фото 300734
У зубних нитках можуть міститися шкідливі сполуки / NYP

Співавтор дослідження, доктор Кеті Боронов, зазначила, що це перше у своєму роді дослідження, яке вказує на зв'язок між використанням зубної нитки і підвищеним навантаженням небезпечних хімікатів на організм. На сьогодні є дані, що дозволяють вважати, що під впливом цих речовин підвищується ризик розвитку вкрай небезпечних для здоров'я захворювань - конкретно раку яєчок і нирок, дисфункцій щитоподібної залози, проблем з імунітетом і фертильністю.

Раніше вчені розповідали про небезпеку, пов'язану з упаковками фастфуду, посудом з антипригарним покриттям, килимовими покриттями, стійкими до забруднення, а також забрудненим повітрям.

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Джерело: nature
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