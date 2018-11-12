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Науковці розповіли, чому не варто зловживати мінеральною водою

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Будьте обережні з вживанням мінеральної води - фото 1
Будьте обережні з вживанням мінеральної води / News.com.au

Заведено вважати, що мінеральна вода завжди корисна. Але чи так це насправді?

Всю мінеральну воду, представлену на ринку, можна розділити на три види залежно від вмісту солей.

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В столовій мінеральній воді міститься не більше одного грама солей на літр. Її можна пити в будь-яких кількостях і використовувати для приготування їжі.

Лікувально-столова мінеральна вода містить до 10 грамів солей на літр. На ній вже не можна готувати, але пити все ще можна, щоправда, в обмеженій кількості, а не кожного разу, коли захочеться пити. Вона вільно продається в продуктових магазинах, але перед її вживанням краще порадитися з фахівцем.

Не всю мінеральну воду можна пити щодня - фото 288133
Не всю мінеральну воду можна пити щодня / foodandnutrition

У лікувальній мінеральній воді міститься понад 10 грамів солей на літр, пити її можна тільки в строго рекомендованих дозах за показаннями.

При безконтрольному вживанні лікувальної та лікувально-столової мінеральної води можуть виникнути такі неприємні симптоми, як хруст в суглобах, безсоння, млявість і стан розбитості.

Вуглекислий газ, солі і мінерали, що містяться у воді, можуть порушити функції шлунка, жовчного міхура, нирок і сечового міхура. Особливу небезпеку становлять солі натрію для тих, хто страждає нефритом, гіпертонією і серцево-судинними захворюваннями, що супроводжуються набряками.

Уважно читайте етикетки і не забудьте проконсультуватися з лікарем.

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Джерело: med2
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