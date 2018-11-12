Науковці розповіли, чому не варто зловживати мінеральною водою

Заведено вважати, що мінеральна вода завжди корисна. Але чи так це насправді?

Всю мінеральну воду, представлену на ринку, можна розділити на три види залежно від вмісту солей.

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В столовій мінеральній воді міститься не більше одного грама солей на літр. Її можна пити в будь-яких кількостях і використовувати для приготування їжі.

Лікувально-столова мінеральна вода містить до 10 грамів солей на літр. На ній вже не можна готувати, але пити все ще можна, щоправда, в обмеженій кількості, а не кожного разу, коли захочеться пити. Вона вільно продається в продуктових магазинах, але перед її вживанням краще порадитися з фахівцем.

Не всю мінеральну воду можна пити щодня / foodandnutrition

У лікувальній мінеральній воді міститься понад 10 грамів солей на літр, пити її можна тільки в строго рекомендованих дозах за показаннями.

При безконтрольному вживанні лікувальної та лікувально-столової мінеральної води можуть виникнути такі неприємні симптоми, як хруст в суглобах, безсоння, млявість і стан розбитості.

Вуглекислий газ, солі і мінерали, що містяться у воді, можуть порушити функції шлунка, жовчного міхура, нирок і сечового міхура. Особливу небезпеку становлять солі натрію для тих, хто страждає нефритом, гіпертонією і серцево-судинними захворюваннями, що супроводжуються набряками.

Уважно читайте етикетки і не забудьте проконсультуватися з лікарем.

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