Цей продукт суттєво покращує зір

Зручні капсули з риб'ячим жиром прийшли на зміну традиційним баночкам з рідиною, які шалено не подобалися дітям. Тепер же отримувати користь стало значно легше.

Експерти назвали 7 причин регулярно приймати риб'ячий жир.

І ще: Науковці спростували черговий міф про довголіття

Це багатюще джерело вітаміну D. Капсули з риб'ячим жиром дозволяють заповнити дефіцит вітаміну, якщо його бракує в організмі.

Він запобігає розвитку проблем з психікою. Дослідження в журналі Archives of General Psychiatry показало, що жирні кислоти Омега-3, які містяться в риб'ячому жирі, допомагають людям, що мають ризик розвитку психічних хвороб, включаючи шизофренію та психози.

Захищає очі. Глаукома є другою за ступенем поширеності причиною сліпоти у світі. Капсули з риб'ячим жиром, які є комбінацією вітаміну А і жирних кислот Омега-3, допомагають запобігати цьому небезпечному розладу зору.

Зміцнює кістки. Риб'ячий жир – найбагатше джерело вітаміну D, який надзвичайно корисний для здоров'я кісток. Такі захворювання, як рахіт, викликаються його дефіцитом, оскільки цей вітамін сприяє абсорбції кальцію. Ось чому нам потрібно вживати не менше двох капсул щодня.

Зміцнює серцево-судинне здоров'я. Капсули з риб'ячим жиром дозволяють зберігати серце у відмінній формі, як показують численні дослідження. Якщо ви є діабетиком, то ймовірність розвитку хвороб серця досить висока. Добавки з риб'ячим жиром захищають серце від інфарктів та інсультів.

Риб'ячий жир надзвичайно корисний / besplatka

Захищає від виразок. Виразки шлунка – неприємна хвороба, але регулярний прийом капсул з риб'ячим жиром діє на неї позитивно. Вони мають цитозахисні властивості для шлунково-кишкової системи, що знижує ступінь розвитку виразок і рівень болю, що вони викликають.

Оберігають від раку. Сучасний спосіб життя робить людину більш вразливою перед різними токсинами та канцерогенами, що підвищують ризик раку. Одним з помітних ризиків є дефіцит вітаміну D. Його і допомагають заповнити капсули з риб'ячим жиром.

Читайте також: Чому шестигодинний сон порівнюють з безсонням