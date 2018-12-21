Науковці розповіли, чому не варто зловживати кавою та чаєм

Лікарі розповіли про те, що до розвитку раку може призвести вживання напоїв, які присутні в щоденному раціоні у мільйонів людей.

На думку фахівців, чай і кава у певних випадках можуть підвищити ймовірність розвитку раку.

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Зокрема, серед звичних усім напоїв, які вживаються щодня, терапевти виділили гарячий чай, а також міцну каву. З дією цих напоїв учені пов'язують розвиток раку стравоходу, який виникає внаслідок систематичного запалення слизової оболонки.

Ось чому не варто зловживати чаєм і кавою / Core Focus

Наприклад, при наявності звички пити гарячий чай або їсти гарячими перші страви, у слизовій через термічні опіки порушується клітинна цілісність, і саме це провокує появу пухлини. До речі, дуже холодні напої, згідно з науковими даними, небезпечні у своїй травмуючій дії на слизову стравоходу не менше за гарячі.

Вживаючи гарячі напої, важливо стежити за тим, чи обпікають вони губи, дали пораду фахівці. Також, за їхніми словами, чай не потрібно заварювати понад п'ять хвилин.

Що стосується кави, то міцна кава, як стверджують онкологи, може підвищувати ризик виникнення раку простати.

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