Науковці розповіли, чому не варто зловживати фастфудом

Їжа впливає на людей значно більше, ніж здається на перший погляд. З її допомогою можна схуднути, наростити м'язову масу, покращити зовнішній вигляд, але все це за умов, що ви обрали правильний раціон. Але коли людина їсть шкідливу їжу, негативні наслідки не змушують на себе довго чекати.

Дослідники з Австралії вважають, що їжа впливає не лише на фізичний стан, а й на психічний. Згідно з прогнозами експертів, уже через 2 роки депресія буде вважатися найпоширенішою психічною патологією.

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Наразі на 100% всі особливості депресії не вивчені. Однак відомо, що неправильне харчування може стати причиною її появи. Дослідники вважають, що фастфуд підвищує ризик появи поганого емоційного стану на 60-80%.

Для отримання інформації був проведений експеримент на двох островах. На одному з них були кафе швидкого харчування, а на другому – ні. Мешканці другого острова харчувалися, здебільшого, рибою. Вчені взяли в учасників експерименту зразки крові, а також з'ясували їхні вподобання в раціоні.

Виявилося, що на острові, де поширений фастфуд, люди були більш схильні до депресій і пригніченого стану. В крові людей з першого острова було виявлено велику кількість шкідливих жирів.

Фастфудом не варто зловживати / mport

Нагадаємо, раніше міжнародна група вчених також з'ясувала, що шкідливі продукти, серед яких лідирує фастфуд, погано впливає на психіку. Найкориснішим для людей був визнаний середземноморський раціон.

До шкідливих продуктів належить не лише фастфуд з його гамбургерами та картоплею, а й лимонади, солодощі, сосиски, ковбаси, консерви та напівфабрикати.

Якщо виключити або хоча б знизити кількість їх вживання, можна буде помітити покращення стану здоров'я як фізичного, так і психічного.

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