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Науковці розповіли, чому не варто видавлювати прищі

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Учені пояснили, чому не варто витискати прищі - фото 1
Учені пояснили, чому не варто витискати прищі / GQ

Кожен з нас хоча б раз у житті видавлював прищі, а дехто і зовсім регулярно це робить. Але таке, здавалося б, звичне для багатьох заняття може мати дуже неприємні наслідки.

Нью-йоркські вчені під час безлічі досліджень прийшли до висновку, що люди, які видавлюють на обличчі прищі, можуть серйозно захворіти або навіть померти.

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Краще вмити обличчя спеціальним засобом - фото 270912
Краще вмити обличчя спеціальним засобом / International Conference Malaysia

Дерматологи попереджають, що в процесі позбавлення від прищів на шкірі обличчя в кров може потрапити інфекція, здатна викликати втрату зору, інсульт, менінгіт і навіть запалення мозку. У більшості випадків такі захворювання вилікувати повністю неможливо.

Щоб уникнути потрапляння інфекції в організм через шкіру, потрібно дотримуватися елементарних правил дезінфекції.

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Джерело: menslife
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