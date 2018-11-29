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Лікарі розповіли, чому мед треба їсти з корицею

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Лікарі розповіли, чому мед треба їсти з корицею - фото 1

Мед і кориця під час поєднання підсилюють властивості один одного.

По-перше, цілющий еліксир з меду і кориці сприяє зниженню ваги при відмові від оброблених продуктів, цукру, харчових виробів з білого борошна. Дослідження показали, що мед і кориця знижують рівень "поганого" холестерину.

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Кориця знижує рівень цукру в крові і підвищує чутливість до інсуліну. Такі нейродегенеративні захворювання, як хвороба Альцгеймера і Паркінсона можуть бути сповільнені за допомогою споживання кориці і меду. Кориця пригнічує білки, які накопичуються в головному мозку і захищає нейрони та інші функції мозку, які є ознаками захворювань.

Лікарі розповіли, чому мед треба їсти з корицею - фото 292100
Лікарі розповіли, чому мед треба їсти з корицею

Кориця з медом зміцнює імунітет, дарує гарний настрій, допомагає організму справлятися з несприятливими явищами і сприяє зниженню ваги. Це поєднання також корисно під час простудних захворюваннях, запальних захворюваннях суглобів і проблем з травленням.

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