Науковці розповіли, чому найчастіше ДТП стаються на перехрестях

Що є однією з причин ДТП на перехрестях / Status Quo

Дослідники з університету Торонто провели експеримент, під час якого прослідкували за рухом очей групи водіїв за допомогою спеціального обладнання. Все це було зроблено для того, щоб виявити справжню причину масовості ДТП на перехрестях.

В експерименті брали участь 19 автомобілістів у віці від 35 до 54 років і з досвідом водіння не менше трьох років. Дослідники відстежували їх рух очей в той час, як вони виконували повороти на кількох перехрестях у центрі Торонто, де є велосипедні смуги.

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Виявилося, що 11 водіїв з 19 при повороті не бачили ті області, де могли бути пішоходи і велосипедисти. У деяких випадках огляд був заблокований припаркованими автомобілями, але більшість водіїв просто були недостатньо уважні. За словами вчених, особливо це стосується автомобілістів, які часто їздять по центру міста: в знайомих місцях вони втрачають пильність.

Здебільшого винними є водії, які втрачають пильність / dpchas

Висновок для пішоходів і велосипедистів: автомобілісти вас не бачать. Не обов'язково вони погані водії, але їх увага занадто розсіяна, – говорить глава дослідження Бірс Донмез.

Науковці також наголошують на тому, що водіям потрібно бути пильними навіть на ділянках дороги, які вони знають як свої п'ять пальців.

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