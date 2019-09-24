Науковці розповіли, чому інтровертам корисно іноді прикидатися екстравертами

Звичайно ж, дуже комфортно та затишно ховатися у своєму коконі, який захищає вас від усього світу. Втім, науковці переконані, що інтровертам корисно бодай іноді прикидатися, що вони екстраверти. Така "примусова екстраверсія" явно не завадить, і ось чому.

Під час експерименту, в якому 123 людини повинні були діяти як інтроверти або як екстраверти протягом певних періодів, вдалося встановити, що екстраверсія, навіть якщо вона не властива особистості, як правило, пов'язана з великою кількістю позитивних емоцій, ніж інтроверсія.

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Отримані дані свідчать про те, що зміна соціальної поведінки може бути пов'язано зі значними бонусами. І екстравертивна поведінка, як показала наша праця, помітно покращує самопочуття, – пояснює співавтор дослідження Соня Любомирські.

Цікавий момент: оскільки суспільство зазвичай нагороджує екстравертів швидше позитивними якостями ("веселий", "товариський", "постійно в русі"), а інтровертів – скоріше негативними ("тихий", "скромний", "собі на умі"), учені заздалегідь подбали про те, щоб характеристики кожного з типів в завданні були нейтральними.

Таке "прикидання" позитивно впливає на самопочуття

Про необхідність змінити модель поведінки учасників нагадували тричі на тиждень за допомогою електронної пошти.

Дивним навіть для авторів дослідження тут виявилося те, що інтроверти, змушені бути екстравертами, не повідомляли про будь-які неприємні відчуття або "побічні ефекти" нетипової для них поведінки.

З іншого боку, вчені відзначають, що в експериментах брали участь студенти – найбільш гнучка в сенсі зміни звичок група. Так що для інших груп результати та методи можуть бути іншими, що їм тепер і належить перевірити.

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