Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів

Якщо ви обожнюєте фастфуд, то ми змушені вас трішки засмутити. Науковці довели, що після вживання такої їжі в чоловічому організмі різко падає рівень тестостерону. Крім того, таке харчування має негативний вплив на сперматозоїди.

Чоловіки із зайвою вагою, котрі вживають фастфуд, стикаються з різким падінням рівня тестостерону. А це негативно впливає на їх здатності до зачаття, як встановили вчені з Університету Аделаїди в Австралії.

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Їх дослідження показало, що вживання жирної їжі забезпечує зниження показників тестостерону в крові на 25% у чоловіків із зайвою вагою протягом усього однієї години. Спостереження також продемонстрували, що знижений тестостерон зберігається у такому стані протягом 4 годин.

Переживати слід чоловікам із зайвою вагою

При цьому у чоловіків з нормальною масою тіла зв'язку між вживанням фастфуду та падінням рівня тестостерону виявлено не було.

Австралійські дослідники вважають отримані дані тривожним дзвіночком для чоловіків з підвищеною масою тіла, котрі мріють стати батьками. Відзначимо, що вже проведені дослідження пов'язували ожиріння зі зниженням фертильності. У цьому дослідженні під категорію фастфуду потрапляли страви, придбані у популярних мережевих ресторанах, і кожна з них мала містити не менше 51 грам жиру.

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