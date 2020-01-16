Науковці розповіли, чому Бетховен міг втратити слух: ви будете здивовані

Італійські лікарі припустили, що німецький композитор Людвіг ван Бетховен міг втратити слух через отруєння свинцем.

Учені з Падуанського університету описують випадок 64-річної пацієнтки, яка звернулася до лікарів зі скаргами на біль у животі, загальну слабкість та втрату слуху. Її симптоми збігалися з тими, від яких страждав Бетховен, пишуть дослідники.

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Нездужання жінки пояснювалося високим вмістом свинцю в організмі: пацієнтка роками готувала на старій сковороді, у якій стерлося керамічне покриття. Спостерігаючи за станом жінки, лікарі прийшли до висновку, що і хворобу Бетховена можна пояснити отруєнням.

Як припускають лікарі, композитора підвела тяга до вина. За часів Бетховена вино містило велику кількість свинцю. Частково з важкого металу був зроблений і келих, з якого пив Бетховен.

Бетховен почав втрачати слух у 25 років. Спочатку у нього розвинувся тиннітус – запалення середнього вуха, яке призводить до постійного дзвону у вухах. Композитор повністю оглух, коли йому було 40 з лишком років.

Що ж стало остаточною причиною глухоти Бетховена, досі невідомо. Вчені висували різні гіпотези: тиф, сифіліс, аутоімунні розлади (такі, як системний червоний вовчак) і навіть звичка занурювати голову в холодну воду, щоб не заснути.

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