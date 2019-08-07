Науковці розповіли, чим корисний незахищений секс

Всі знають, чим може закінчитися секс без презерватива. Діти – це в кращому випадку. Лікування від не найприємніших болячок порадує набагато менше. Однак, у незахищеного сексу є і свої плюси.

Заведено вважати, що презервативи не мають побічних ефектів, тому в їхньому застосуванні є тільки позитивні сторони – захист від небажаної вагітності, захворювань і т.д.

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Насправді, цей міф життєво важливий лише для виробників презервативів, які, власне, його і підтримують, переконаний шотландський професор Стюарт Броуді. Ще у 2009 році він опублікував результати першого дослідження, згідно з якими секс без презерватива набагато корисніший для здоров'я.

Незахищений секс корисніший для здоров'я

Броуді і його однодумці не заперечують, що презервативи, як правило, непогано справляються зі своїми основними завданнями. Але вони також завдають шкоди здоров'ю, в першу чергу, психічному, запевняє Броуді. Незахищений секс оберігає психіку обох партнерів, а використання презервативів веде до підвищення рівня стресу і навіть виникнення депресії, підсумовує дослідник, підкреслюючи, що вся справа в довірі і ступені інтимності.

Висновки Броуді отримали підтвердження під час дослідження медиків з університету Нью-Йорка, які проаналізували розумове здоров'я 300 американок і зіставили його з особливостями їхнього особистого життя. З'ясувалося, що жінки, які регулярно займаються незахищеним сексом, рідше відчувають депресію і показують кращі результати в численних психологічних тестах.

Вся справа в спермі, яка містить як мінімум три природних антидепресанти. Вони підвищують настрій, покращують сон і загальний психологічний стан. Не варто використовувати це як загальне правило на всі випадки життя, підкреслюють медики, але в загальному і цілому, незахищений секс корисніший для здоров'я.

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